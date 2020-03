Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : a testé le train hydrogène Coradia iLint Cercle Finance • 06/03/2020 à 15:48









(CercleFinance.com) - Alstom annonce avoir testé pendant dix jours le train Coradia iLint alimenté par une pile à hydrogène sur la ligne de 65 kilomètres située entre Groningen et Leeuwarden, dans le nord des Pays-Bas. ' Ces récents tests font des Pays-Bas le deuxième pays d'Europe dans lequel le train s'avère être une excellente solution sans émissions pour les lignes non électrifiées ' indique le groupe. Le groupe indique que Coradia iLint est le premier train régional de passagers au monde à entrer en service commercial équipé de piles qui convertissent l'hydrogène et l'oxygène en électricité, tout en éliminant les émissions polluantes liées à la propulsion. ' Les essais menés aux Pays-Bas démontrent le degré de maturité de notre train à hydrogène en termes de disponibilité et de fiabilité. Il fournit le même niveau de performance que les trains régionaux traditionnels, mais avec l'avantage d'être peu bruyant et zéro émission. Le train à hydrogène Coradia iLint est un train zéro émission fiable, prêt à nous transporter vers une Europe au bilan carbone neutre ', a déclaré Bernard Belvaux, Directeur général d'Alstom Benelux.

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris -4.79%