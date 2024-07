Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alstom: a signé un contrat avec Torpol en Pologne information fournie par Cercle Finance • 31/07/2024 à 16:17









(CercleFinance.com) - Alstom va particper à la modernisation de la ligne ferroviaire E65 dans l'agglomération de Katowice en Pologne. Alstom sera responsable d'une modernisation complète du système de contrôle du trafic ferroviaire.



La reconstruction de la ligne E65 dans le tronçon : Katowice Szopienice Sud - Katowice - Katowice Piotrowice est le plus grand projet d'infrastructure de l'histoire des chemins de fer polonais.



Les travaux comprendront notamment la séparation du trafic ferroviaire urbain et du trafic ferroviaire longue distance en remplaçant le système à deux voies par un système à quatre voies de Katowice Szopienice Sud à Katowice Ligota avec un itinéraire de départ vers Chorzów Batory.



Environ 100 kilomètres de voies et 270 aiguillages seront reconstruits, et plus de 130 kilomètres de nouveau réseau de traction seront construits.



' Chez Alstom, nous oeuvrons chaque jour pour une mobilité moderne et durable, tant dans le matériel roulant que dans les solutions de contrôle du trafic. Nous apportons au consortium des compétences uniques - acquises grâce à la mise en oeuvre de projets en Pologne et dans le monde' a souligné Adam Juretko, directeur général d'Alstom Katowice.





