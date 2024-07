Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alstom: a reçu l'un des prix ORP 2024 en Espagne information fournie par Cercle Finance • 08/07/2024 à 17:30









(CercleFinance.com) - Alstom a reçu l'un des prix ORP 2024 en reconnaissance de son engagement en faveur de la santé et de la sécurité au travail sur ses lieux de travail en Espagne.



Les prix ORP, décernés lors d'une cérémonie organisée à Barcelone dans le cadre du Congrès ORP, ont été créés il y a 16 ans pour mettre en valeur les meilleures initiatives et solutions pour les personnes du monde du travail et de l'entreprise.



La Fondation ORP International, organisatrice de ces prix, a pour vocation de reconnaître l'effort, le talent et l'engagement des entreprises, entités et professionnels qui se distinguent dans la promotion, le développement et la diffusion d'initiatives qui contribuent à améliorer le bien-être au travail et optimiser la valeur des personnes dans les entreprises.



'Nous sommes fermement engagés à fournir des lieux de travail sûrs, sains et respectueux de l'environnement. Ces dernières années, nous avons remporté de nombreux succès. Je suis sûr que la collaboration, la responsabilité et l'engagement de chacun continueront à faire d'Alstom une entreprise pour laquelle il fait encore meilleur travailler.' a déclaré José Manuel Roldón, Responsable de la santé et de la sécurité au travail, Alstom Barcelone.





Valeurs associées ALSTOM 16,44 EUR Euronext Paris +0,64%