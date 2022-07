Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom: a présenté ses trains intercités aux Pays-Bas information fournie par Cercle Finance • 04/07/2022 à 11:26









(CercleFinance.com) - Ce week-end, Alstom et NS (opérateur ferroviaire national des Pays-Bas) ont présenté les trains intercités de nouvelle génération (ICNG) au public néerlandais dans la gare centrale de Rotterdam.



Alstom fournit à NS 79trains Coradia Stream pouvant atteindre une vitesse de pointe de 200km/h. Ces trains devraient circuler sur le réseau national néerlandais avant la fin de cette année.



'Dans les années à venir, 20trains ICNG Coradia Stream supplémentaires seront utilisés par NS pour relier les Pays-Bas à la Belgique', indique Alstom.





