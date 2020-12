Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : à Paris, l'extension de la ligne 14 entre en service Cercle Finance • 14/12/2020 à 17:04









(CercleFinance.com) - Alstom annonce que les métros MP14 ont été mis en service commercial sur l'extension de la ligne 14 en région parisienne, jusqu'à la station Mairie de Saint-Ouen Ces métros devraient 'améliorer directement le quotidien de dizaines de milliers de personnes dont les 3 000 salariés du groupe Alstom basés à Saint-Ouen', a assuré Henri Poupart-Lafarge, président-directeur général Alstom. Espaces 'créant à la fois convivialité ou intimité', vastes zones d'accueil, éclairage LED, ventilation, vidéoprotection, freinage 100% électrique... le MP14 est également 40% plus silencieux (-2 dB) que ses prédécesseurs et présente un taux de recyclabilité de 95%. De plus, ses aménagements intérieurs modulaires permettront de le faire évoluer au cours du temps, indique Alstom. Une vingtaine de rames automatiques de 8 voitures, destinées à la ligne 14, seront livrées en 2021, assure le constructeur.

