Alstom : a obtenu toutes les autorisations règlementaires

(CercleFinance.com) - Alstom et Bombardier annoncent aujourd'hui que toutes les autorisations règlementaires nécessaires pour la réalisation de la vente de Bombardier Transport à Alstom ont été obtenues. Alstom et Bombardier prévoient désormais une date de réalisation de l'acquisition le 29 janvier 2021.

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris +2.64%