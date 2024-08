Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alstom: a livré deux trains pour le métro de Singapour information fournie par Cercle Finance • 01/08/2024 à 16:29









(CercleFinance.com) - Alstom annonce que le train automatisé Innovia APM entre en service commercial sur le train LRT Bulivre kit Panjang à Singapour.



Le groupe a réalisé déploiement des deux premiers trains de la ligne de métro léger de Bukit Panjang (BPLRT).



Le contrat comprend la mise à niveau du système CBTC Cityflo 650, la fourniture de 19 nouvelles voitures Innovia APM R et la mise à niveau de 13 voitures Innovia APM existantes.



Yann Maixandeau, directeur général d'Alstom pour Singapour et Malaisie, a déclaré : ' Les trains BPLRT modernisés seront dotés de technologies de pointe, assurant un voyage plus sûr, plus confortable et plus efficace pour tous les passagers. Cette étape souligne notre engagement à améliorer la mobilité urbaine à Singapour, en offrant aux résidents une expérience de voyage fluide et durable'.





