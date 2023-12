Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom: a inauguré le tram-train Citadis Dualis en Essonne information fournie par Cercle Finance • 11/12/2023 à 09:51









(CercleFinance.com) - Alstom a annoncé ce week-end l'inauguration des trams-trains Citadis Dualis sur la ligne T12 du réseau Île-de-France Mobilités qui relie depuis hier deux pôles majeurs de l'Essonne, Évry-Courcouronnes et Massy-Palaiseau.



'Plus de 40000 voyageurs pourront bénéficier chaque jour des avantages et de la performance d'un matériel roulant dedernière génération, écologique et 100% accessible aux personnes à mobilité réduite', souligne Alstom.



Les trams-trains Citadis Dualis permettent à la fois d'utiliser la vitesse en ligne du train et les performances urbaines du tramway, puisqu'ils circulent aussi bien sur le Réseau Ferré National (entre Massy et Épinay-sur-Orge) que sur des voies urbaines dédiées (entre Épinay-sur-Orge et Évry-Courcouronnes).



Cette configuration lui permet de circuler en ville mais aussi de transporter les voyageursen dehors des agglomérations, sans avoir à changer de mode de transport.



Alstom précise que le tram-train Citadis Dualis est conçu et assemblé en France. 7 des 16 sites d'Alstom en France participent au projet:





