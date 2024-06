Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alstom: a dévoilé le design du métro de São Paulo information fournie par Cercle Finance • 27/06/2024 à 16:35









(CercleFinance.com) - Alstom et Linha Universidade ont dévoilé le design des rames de la Ligne 6 du métro de São Paulo.



Présentés comme 'légers et économes en énergie', ces trains sont conçus pour améliorer l'expérience des passagers avec 'des portes et couloirs spacieux, des espaces réservés aux personnes à mobilité réduite et de grandes fenêtres'.



Ils intègrent par ailleurs des technologies modernes comme le comptage des passagers et la vidéosurveillance.



Fabriqués en acier inoxydable, les trains peuvent transporter jusqu'à 2044 passagers et atteindre 90 km/h.



Vingt-deux trains seront produits à Taubaté et opérés par Linha Universidade sur une période de dix-neuf ans, indique le communiqué.





