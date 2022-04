Alstom a déposé une demande d'arbitrage relative à son acquisition de Bombardier Transport

(AOF) - Il y a de l’eau dans le gaz entre Alstom et Bombardier. Le désaccord concerne l’acquisition par le groupe français des activités ferroviaires du groupe canadien (Bombardier Transport). Alstom a ainsi déposé une demande d'arbitrage devant la Chambre de Commerce Internationale. « La demande est dirigée contre Bombardier Inc. et porte sur le manquement à certaines dispositions contractuelles de l'accord de vente en date du 16 septembre 2020 », explique Alstom.

En Bourse, les investisseurs manifestent leur inquiétude. Sur une place de Paris bien orientée, Alstom accuse le plus lourd repli du CAC 40, avec une baisse de 3,11% à 21,18 euros.

Les procédures d'arbitrage étant confidentielles, Alstom indique qu'il ne fera pas d'autres commentaires pendant cette procédure.

De son côté, Bombardier a assuré qu'il avait " des raisons légitimes de se défendre contre la réclamation d'Alstom " et qu'il avait " l'intention de le faire avec vigueur ".

En parallèle, le groupe canadien rappelle qu'il a aussi l'intention de contester certains ajustements du prix d'achat qui ont fait en sorte que le produit tiré de l'opération s'est avéré moins élevé que prévu. Rappelons qu'Alstom a fait l'acquisition de Bombardier Transport pour 5,5 milliards d'euros, contre une fourchette initiale de 5,8 à 6,2 milliards d'euros.

Le groupe canadien estime que la procédure arbitrale pourrait s'étendre sur plusieurs années.

Au final, Bombardier indique qu'il est assujetti à des obligations en matière de confidentialité et s'abstiendra donc de commenter davantage cette procédure à moins d'y être tenue selon les lois applicables.

Points-clés

- Leader mondial du transport ferroviaire, des tramways et métros aux TGV ;

- Activités de 8,8 Md€ à fin d’exercice 2020-2021 ;

- Offre couvrant tous les métiers de la construction ferroviaire : matériels roulants pour 48 % des ventes, signalisation pour 18 %, systèmes pour 16 % et services (maintenance, contrôle à distance des véhicules, réseaux, passagers…) pour 18 % ;

- Modèle d’affaires fondé sur la complémentarité des zones géographiques entre Alstom

- France, Italie, Espagne, Inde, Asie du Sud-Est, Afrique du Nord et Brésil- et Bombardier Transport -Royaume-Uni, Allemagne, Scandinavie, Chine et Amérique du Nord ;

- Capital ouvert, détenu à 17,5 % par la Caisse de dépôt et placement du Québec et 6 % par Bouygues, le conseil d’administration de 13 membres étant dirigé par Henri Poupart-Lafarge, PDG ;

- Bilan solide avec 9,2 Md€ de capitaux propres et 4,5 Mds€ de disponibilités.

Enjeux

- Stratégie d’innovation appuyée sur plus de 10 000 brevets : axes : efficacité énergétique, électro-mobilité routière, conception et production durable, train autonome, gestion des données et multimodalité / écosystèmes d’innovation : partenariats industriels, avec les start-ups via le fond Aster, avec les fournisseurs via le programme Alliance et participation au programme européen Shift2Rail / en interne : intraprenariat avec le concours I nove you,

- Stratégie environnementale de décarbonation de l’activité : liée à l’innovation (locomotives vertes, électromobilité routière, éco-design…) et intégrée à la stratégie globale avec positionnement sur les solutions ferroviaires électriques et l’offre de solutions de mobilité durable et bas carbone / hausse du capital naturel : 36 % d’électricité renouvelable, 88 % de déchets revalorisés, 28 % des matériaux d’un métro recyclés, réduction de 14 % des émissions de CO2 entre 2014 et 2020…;

- Départ rapide dans les trains à hydrogène ;

- Outre Bombardier, intégration des acquisitions récentes- Hylion Hydrogèn power, Flertex, Shunter, B&C Transit :

- Bonne visibilité (cf carnet de commandes) soutenue mondialement par les plans d’investissement dans le ferroviaire et la mobilité verte.

Défis

- Exécution des synergies du rapprochement avec Bombardier -400 M€ sur 5 ans- et impact positif sur le bénéfice 2023 ;

- Fortes disparités de marges entre Alstom et Bombardier, moins rentable ;

- Impact de la pandémie : recul de 4 % des revenus semestriels et de 45 % du résultat net.