Alstom : a achevé la phase 1 d'un tramway au Qatar

(CercleFinance.com) - Alstom a achevé la phase 1 du projet de métro léger pour Lusail, la ville nouvelle en construction près de Doha, au Qatar. Cette phase du projet couvre 9,7 km de voie unique sans caténaires et 12,8 km de voie unique souterraine. Elle comprend également 16 stations. Le réseau sera exploité avec des tramways nouvelle génération Citadis X05. Ces tramways avec et sans caténaires (technologie APS) pourront transporter jusqu'à 209 passagers chacun. ' Le Qatar est devenu l'un des pays les plus avancés de la région en termes de mobilité et de transport intelligents, et nous nous engageons à répondre aux besoins croissants du pays en matière de systèmes de mobilité innovants et durables ', déclare Mama Sougoufara, Directeur général d'Alstom Moyen-Orient.

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris -1.95%