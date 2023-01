Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom: +7% à 24,8E, peut viser les 25,6E information fournie par Cercle Finance • 04/01/2023 à 17:02









(CercleFinance.com) - Alstom s'envole de +7% à 24,8E et renoue avec ses meilleurs niveaux depuis 1 mois: le titre n'est plus très loin d'un retracement de son zénith des 25,6E du 10 août ou de la mi-novembre (le pic des 27E du 9/6/2022 semble accessible).

Le prochain objectif pourrait se situer vers 29E, l'ex-plancher du 17/12/2021





