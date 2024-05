Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alstom : +6% au-delà de 19,8E, les 21,2E sont accessibles information fournie par Cercle Finance • 27/05/2024 à 11:15









(CercleFinance.com) - L'annonce d'une augmentation de capital de 1MdE, par émission de 76.858.213 actions nouvelles au prix de souscription de 13 euros par action, est bien accueillie (les rumeurs faisaient initialement état d'une AK pouvant atteindre 2MdsE).

La mécanique haussière à l'oeuvre depuis le dernier test des 11,5E le 5 mars dernier se trouve relancée et le titre se rapproche rapidement d'un comblement du gigantesque 'gap' des 21,19E du 4 octobre 2023 (le titre avait dévissé de -40%, testant les 13E, le 5/10/2023).





Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris +4.25%