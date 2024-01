Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alstom : -5%, retombe sous les 11,30E information fournie par Cercle Finance • 16/01/2024 à 10:59









(CercleFinance.com) - Alstom décroche de -5% et retombe sous les 11,30E: le titre se rapproche d'une première zone de soutien vers 11,20E (testée les 5 et 6 décembre puis les 4 et 5 janvier) qui coïncide avec l'oblique unissant les 2 précédents creux historiques des 10n7 et 10,96E des 13 décembre et 3 janvier.





Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris -4.55%