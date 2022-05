Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom: +5%, refranchit le palier des 22E information fournie par Cercle Finance • 03/05/2022 à 14:01









(CercleFinance.com) - Alstom survole le classement du CAC40 et du SB-120 avec un gain de +5%, le titre refranchit le palier des 22E (résistance du 21/04) mais l'inversion de polarité moyen terme se déclencherait avec le débordement des 22,4E, le zénith du 29 mars, en direction du 'gap' des 23,66E du 23 février puis les 25E



Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris +4.66%