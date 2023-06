Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom:1er voyage d'un train à hydrogène en Amérique du Nord information fournie par Cercle Finance • 27/06/2023 à 15:21









(CercleFinance.com) - Alstom annonce que le 17 juin 2023, une centaine de passagers ont embarqué à bord du Coradia iLint pour le premier voyage en train à hydrogène sur le continent nord-américain.



Le train a parcouru quelque 90 kilomètres au coeur de la Réserve de la biosphère de Charlevoix, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, le long du fleuve Saint-Laurent.



Le Coradia iLint, qui génère sa propre énergie grâce aux piles à combustible fournies par Accelera de Cummins, est alimenté par de l'hydrogène vert produit par Harnois Énergies sur son site de Québec.



' La technologie de l'hydrogène offre une alternative au diesel et démontre notre capacité à offrir des solutions de mobilité plus durables à nos clients, agences et opérateurs, ainsi qu'aux passagers. Elle constituera également une vitrine extraordinaire pour l'écosystème québécois de l'hydrogène vert, qui est en développement', a commenté Michael Keroullé, président de la région Amériques chez Alstom.





