Alstom : 12ème séance de repli consécutif, -30% en 9 mois

(CercleFinance.com) - Alstom perd -1,5% et franchit le cap des -30% depuis le 1er janvier: la moitié du terrain perdu (environ -15%) l'a été depuis le 25 août avec une directissime à la baisse de 12 séances de repli consécutif. L'accélération à la baisse sous le palier des 34,25/34,5E (plancher moyen terme du 3 novembre 2020 puis des 3 et 4 août 2021) était prévisible. Alstom se prépare à un re-test des 30,8 E (support testé les 16/02/2018 et 08/01/2019, et surtout mi-mars 2020) et déjà se profile le retracement du plancher long terme des 29,6E du 18 mars 2020.

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris -2.05%