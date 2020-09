Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alpine va monter dans la catégorie reine de l'endurance Reuters • 14/09/2020 à 09:15









PARIS, 14 septembre (Reuters) - Alpine, nouveau pilier sportif du groupe Renault RENA.PA , va s'attaquer à la catégorie reine du championnat d'endurance pour la saison 2021, a annoncé lundi le directeur général de la marque, Patrick Marinoff. Alpine alignera l'an prochain, notamment au Mans, une voiture dans la catégorie LMP1. "Le timing est simplement parfait maintenant (...). Le groupe Renault a l'ambition claire et forte de positionner Alpine comme la marque de sport du groupe", a dit Patrick Marinoff au cours d'une téléconférence de presse. Dans le cadre du plan de redressement de Renault, le nouveau directeur général Luca de Meo a annoncé qu'Alpine ferait partie des quatre nouvelles divisions autonomes du constructeur, et qu'elle porterait aussi les couleurs du groupe en losange en Formule Un. (Gilles Guillaume, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +2.17%