La marque sportive de Renault a annoncé jeudi le lancement de l'A290 sur son premier marché hors d'Europe. La citadine de 220 ch, dont l'autonomie annoncée atteint 360 km, sera d'abord proposée dans une "Première Edition" limitée à 100 exemplaires..

Élue Voiture de l'année 2025 en Europe, l'A290 est le premier modèle 100% électrique de la marque sportive de Renault Group et sa voiture la plus vendue. Son arrivée au Japon, premier marché d'Alpine hors d'Europe, s'inscrit dans le développement international du constructeur, désormais présent sur 28 marchés.

Dans le sillage de l'A110

Alpine commercialise l'A110 dans l'archipel depuis 2018 et s'appuie sur 22 points de vente. La marque y a vendu 130 voitures en 2025, puis 80 au premier trimestre 2026. Sur ces trois mois, le pays a représenté plus de la moitié de ses ventes hors d'Europe.

Le directeur général d'Alpine, Philippe Krief, voit dans ce lancement un test pour la nouvelle gamme électrique de la marque. "Le Japon est essentiel pour valider cette ambition", a-t-il déclaré ce jour. "L'Alpine A290 correspond exactement au type de modèle que les conducteurs japonais sauront reconnaître et apprécier", estime le dirigeant.