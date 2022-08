Alpheys : une nouvelle offre et un partenariat avec CVP NoLimit Holdings

(AOF) - Alpheys lance sa nouvelle offre Alpheys Private Assets dans l'optique de répondre à la forte demande des investisseurs pour les actifs non-cotés et alternatifs. Capitalisant sur son savoir-faire en matière de technologies, Alpheys a choisi pour première thématique d’investissement le domaine à très forte croissance de la blockchain et de ses applications dans le Web3.

Souhaitant pour cela s'allier avec un acteur de taille mondiale, à l'avant-garde des transformations majeures liées au Web3, Alpheys a conclu un partenariat avec Clearvue Partners (CVP) avec le fonds CVP NoLimit Holdings.

Alpheys sera le distributeur en France de la version européenne du fonds. Ce fonds sera co-géré par Mandalore Partners, spécialiste du venture capital en technologie. Mandalore Partners conseille de nombreux investisseurs institutionnels en France, notamment dans le monde de l'assurance et de l'épargne.

" A l'heure où toutes les plus grandes entreprises du monde, tous secteurs d'activité confondus, investissent massivement pour se préparer aux transformations profondes de notre société par les applications de la blockchain et du Web3, il nous paraissait primordial de pouvoir accompagner les partenaires d'Alpheys dans ce mouvement historique. Avoir l'opportunité de le faire en partenariat avec des acteurs d'envergure et de notoriété mondiale est un grand honneur, que nous sommes très heureux de partager avec nos clients professionnels du patrimoine ", indique Sisouphan Tran, président du groupe Alpheys.