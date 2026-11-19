Kalshi prépare des contrats sur les reports et annulations de concerts. Selon AlphaValue, cette offre pourrait attirer un public au-delà des paris sportifs et élargir la concurrence avec deux groupes cotés, DraftKings et Flutter Entertainment, maison mère de FanDuel.

La plateforme américaine de marchés de prédiction Kalshi a détaillé jeudi une fonctionnalité qui permettrait à ses utilisateurs de demander l'ouverture d'un marché sur un concert précis. Selon le contrat choisi, le paiement dépendrait du report ou de l'annulation du spectacle. Kalshi précise que ces marchés ne sont pas encore ouverts.

Kalshi propose déjà des contrats à la demande sur le nombre d'heures de pluie dans un lieu donné.

L'enjeu pour DraftKings et Flutter

"La capacité de Kalshi à créer des marchés sur mesure pourrait lui donner davantage de souplesse dans son offre et attirer des utilisateurs au-delà du public traditionnel des paris sportifs", écrit AlphaValue dans une note sur le secteur.

FanDuel, filiale de Flutter Entertainment (NYSE), a ajouté des contrats liés au divertissement en juin via OG Prediction Markets, une plateforme de Crypto.com. DraftKings (Nasdaq), qui avait lancé son offre autour du sport et de la finance, propose désormais aussi des contrats sur les Oscars.