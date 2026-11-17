Le groupe est protégé contre la hausse envisagée de la taxe sur les infrastructures, mais sa croissance dépend de l'arrivée de nouveaux opérateurs dans le tunnel sous la Manche, encore incertaine à court terme. AlphaValue fixe son objectif de cours à 20,90 euros.

Le gouvernement français souhaite relever la taxe sur les infrastructures de 4,6% à 12,2% dans le cadre du projet de budget 2027, en plus d'une surtaxe sur les bénéfices des sociétés.

Getlink devrait cependant y échapper. Le groupe est "particulièrement bien protégé contre ces pressions", selon les analystes d'AlphaValue, qui rappellent que le tunnel sous la Manche est exonéré de cette taxe et que sa concession court jusqu'en 2086, en vertu d'un accord franco-britannique.

Augmenter le trafic pour soutenir la croissance

Le véritable enjeu réside plutôt dans la capacité de Getlink à attirer de nouveaux acteurs ferroviaires et à augmenter le trafic dans le tunnel, estiment les courtiers. Seule compagnie à y proposer des liaisons en train pour le moment, Eurostar a transporté 9,1 millions de voyageurs au cours des neuf premiers mois de 2026, en hausse de 3% sur un an. Getlink prévoit que le nombre annuel de passagers à grande vitesse empruntant le tunnel sous la Manche passera de 11,8 millions en 2025 à 14,1 millions en 2030.

L'arrivée de nouveaux concurrents pourrait soutenir cette dynamique. En effet, le groupe italien FS a commandé 19 trains en vue notamment d'une liaison Paris-Londres à partir de 2029. De son côté, Virgin a reçu une autorisation préliminaire pour assurer jusqu'à 20 allers-retours quotidiens à partir d'octobre 2030. Mais "Getlink a besoin que ces opérateurs apportent des voyageurs supplémentaires, et non qu'ils se contentent de détourner des clients d'Eurostar", souligne AlphaValue. Leur contribution à la croissance ne devrait pas être significative avant 2030.

Des perspectives déjà intégrées dans le cours

Par ailleurs, le consensus prévoit une hausse de 150 millions d'euros de l'EBITDA de l'activité du tunnel entre 2026 et 2030. Cette progression compenserait en partie le recul attendu de 50 millions d'euros chez ElecLink, la filiale de Getlink qui exploite le câble électrique reliant la France au Royaume-Uni.

Toutefois, AlphaValue estime que les perspectives de croissance sont déjà largement intégrées dans le cours de Bourse. Le bureau d'études maintient donc sa recommandation à "alléger", avec un objectif de cours de 20,90 euros, soit un potentiel de hausse d'environ 1,5%.

Peu avant 17 heures, le titre recule de 1,26%, à 20,36 euros.