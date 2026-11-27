Le broker confirme son conseil "alléger" sur le titre de la compagnie hongroise, assorti d'un objectif de cours relevé de 10,56 à 12,86 GBP.
Pour Arthur Kuntz, analyste qui suit le dossier pour AlphaValue, la compagnie a volontairement freiné sa croissance afin de gagner en crédibilité. Cependant, "elle doit encore faire ses preuves", assure le spécialiste, tant sur la réduction des coûts unitaires hors carburant que sur la capacité de son réseau à générer de meilleurs rendements.
Selon AlphaValue, "le potentiel est néanmoins réel", notamment grâce à la modernisation de la flotte et à son solide positionnement en Europe centrale et orientale, soit de futurs avantages en matière de coûts et de croissance.
Arthur Kuntz reste toutefois pessimiste sur l'évolution des tarifs et la capacité de la compagnie à répercuter le coût du carburant. Il table sur deux exercices supplémentaires dans le rouge, avant "un modeste retour aux bénéfices" en 2028/2029.
En fin de matinée, le titre reculait de 1,6% à Londres, autour des 1 125 pence.
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