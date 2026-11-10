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AlphaValue pointe l'essoufflement du redressement de Plesio (ex-Casino)
information fournie par AOF 10/11/2026 à 10:10

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(Zonebourse.com) - Plesio (ex-Casino) a conclu un accord de principe avec son actionnaire majoritaire et ses créanciers pour restructurer sa dette, prévoyant une injection de 390 millions d'euros et une réduction de l'endettement de 600 millions d'euros. L'opération, attendue d'ici fin mars 2027, entraînera une dilution quasi totale des actionnaires actuels. A Paris, le titre gagne 1,47 % ce mardi.

Sur le plan opérationnel, le distributeur a enregistré un chiffre d'affaires de 1,95 milliard d'euros au troisième trimestre 2026, en recul de 2,7% en données publiées, mais en légère hausse de 0,3% à périmètre comparable. Les performances restent contrastées, avec un repli des ventes de Monoprix (-2,6%), tandis que Franprix ( 1,1%), Naturalia ( 3,5%) et Casino Spar Vival ( 5,4%) affichent une croissance positive.

Si l'Ebitda ajusté a progressé de 9,3% sur les neuf premiers mois, à 498 millions d'euros, AlphaValue souligne un net ralentissement de la dynamique de rentabilité au troisième trimestre. Selon ses estimations, la croissance de l'Ebitda aurait décéléré à environ 2%, contre 14% au premier semestre, les effets des mesures d'économies commençant à s'atténuer. Le bureau d'études prévoit ainsi de réviser légèrement à la baisse ses prévisions financières.

La situation financière reste par ailleurs tendue, avec une liquidité ramenée à 634 millions d'euros et un ratio de levier de 7,33 fois, supérieur au plafond contractuel de 6,11 fois.

Si une dérogation a été obtenue auprès des créanciers, AlphaValue anticipe un nouveau dépassement lors du test de décembre. Le groupe maintient néanmoins son objectif d'équilibre du flux de trésorerie disponible avant frais financiers pour 2026.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 10/11/2026 à 10:10:00.

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