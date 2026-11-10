AlphaValue initie le suivi d'Exosens, le titre grimpe

Le bureau d'études annoncer initier la couverture du titre Exosens avec un conseil "accumuler" et un objectif de cours de 64,1 EUR, faisant ressortir un potentiel de hausse de 19,6%. Ce matin, le titre progresse de 1,4% à la Bourse de Paris, autour des 54,3 euros.

AlphaValue met en avant la position dominante du groupe sur le marché de l'amplification de lumière, avec une part de marché estimée à 80% hors Etats-Unis. Son indépendance vis-à-vis des réglementations états-uniennes ITAR (soit le réglementation qui encadre l'exportation et la réexportation de matériels et technologies militaires) constitue un avantage concurrentiel majeur, renforcé par d'importantes barrières à l'entrée.

L'analyste en charge du dossier, Utsav Sinha, estime qu'Exosens bénéficie structurellement du réarmement européen et de la généralisation des équipements de vision nocturne. Le premier contrat remporté auprès de l'US Army ouvre également un nouveau relais de croissance à long terme.

AlphaValue anticipe par ailleurs une forte amélioration de la génération de trésorerie après l'achèvement du cycle d'investissement industriel en 2027, avec un flux de trésorerie disponible attendu à 122 MEUR en 2028, contre 39 MEUR en 2026.

Le courtier identifie néanmoins deux points de vigilance : la concentration de la clientèle, notamment autour de Theon, et les restrictions françaises sur les investissements étrangers, qui limitent le potentiel de prime en cas d'offre de rachat.