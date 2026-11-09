AlphaValue confirme son conseil sur Lufthansa

L'analyste confirme sa note "vendre" sur le titre Lufthansa, avec un objectif de cours à six mois inchangé, à 7,53 EUR. En fin de journée, le titre progressait de 2,8% à Francfort, autour des 8,68 euros.
Le bureau d'études a revu ses prévisions après la publication du troisième trimestre, notamment en relevant de 22,7% son estimation de bénéfice par action pour 2027, celle-ci passant de 0,77 à 0,95 EUR. Le BPA 2026 reste quant à lui presque inchangé, passant de 0,88 à 0,87 EUR.
L'analyste juge désormais ses anciennes projections trop pessimistes et anticipe une stabilisation de l'activité en 2027 plutôt qu'une nouvelle dégradation. Le broker reste néanmoins prudent concernant les coûts du carburant, qui devraient dépasser en 2027 leur niveau déjà élevé de 2026. Le renouvellement des couvertures aux prix actuels pourrait notamment réduire de moitié les gains liés aux opérations de couverture par rapport à 2026.
AlphaValue signale également que sa prévision de résultat opérationnel ajusté pour 2026, à environ 1,72 MdEUR, se situe toujours dans le bas de la fourchette des objectifs annuels du groupe, comprise entre 1,7 et 2 MdsEUR.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer