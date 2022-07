Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alphabet: YouTube signe un partenariat avec Shopify information fournie par Cercle Finance • 19/07/2022 à 17:27









(CercleFinance.com) - YouTube, le site de partage de vidéos du géant américain de l'Internet Alphabet, a annoncé mardi la signature d'un nouvel accord de partenariat avec l'éditeur canadien de logiciels pour l'e-commerce Shopify.



Sur son blog d'entreprise, YouTube explique que cette collaboration vise à permettre aux créateurs de contenus et aux vendeurs en ligne de mettre en avant leurs produits directement à partir de leur chaîne YouTube.



Le créateurs de vidéos pourront ainsi faire apparaître les articles qu'ils commercialisent depuis la plateforme et bénéficier de la fonctionnalité d'état des stocks en temps réel mise au point par Shopify afin d'éviter que les utilisateurs ne soient redirigés vers des articles épuisés.



Les créateurs américains pourront, de leur côté, déployer un système de paiement au sein de leur page qui permettra aux spectateurs de finaliser leurs achats sans quitter YouTube.



D'après une étude réalisée par Publicis et TalkShoppe, 89% des utilisateurs de YouTube disent avoir confiance dans les recommandations émises par les créateurs de contenus.





