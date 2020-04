Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alphabet : vers un lancement d'une Google Pay Card ? Cercle Finance • 20/04/2020 à 14:27









(CercleFinance.com) - Selon des informations publiées ce week-end par le média américain TechCrunch, Google, filiale du groupe Alphabet, pourrait lancer une carte de paiement prochainement. Celle-ci serait liée au service Google Pay, et pourrait être nommée Google Pay Card. La firme de Mountain View entrerait ainsi en concurrence frontale avec Apple, qui a lancé fin 2019 son Apple Card, en partenariat avec Goldman Sachs. Toujours selon les informations obtenues par TechCrunch, Google pourrait proposer sa carte de paiement en partenariat avec plusieurs banques américaines, dont Citi et Standford Federal Credit Union.

