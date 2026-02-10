 Aller au contenu principal
Alphabet vend des obligations d'une valeur de 20 milliards de dollars pour financer ses dépenses en matière d'IA
information fournie par Reuters 10/02/2026 à 12:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte aux paragraphes 2 à 4)

Alphabet GOOGL.O a vendu des obligations d'une valeur de 20 milliards de dollars dans le cadre d'une offre en sept parties s'étendant jusqu'en 2066, faisant appel au marché de la dette pour financer ses dépenses croissantes en matière d'infrastructure d'intelligence artificielle.

L'annonce faite mardi souligne l'appétit croissant des grandes entreprises technologiques pour le crédit, alors qu'elles s'appuyaient depuis des années sur des flux de trésorerie importants pour financer leurs investissements dans les nouvelles technologies.

Ce revirement a suscité l'inquiétude des investisseurs, car les retombées des centaines de milliards de dollars que les géants américains de la technologie consacrent à l'intelligence artificielle restent modestes.

Leurs dépenses d'investissement devraient s'élever à au moins 630 milliards de dollars cette année, la plupart d'entre elles étant consacrées aux centres de données et aux puces d'intelligence artificielle qui les alimentent.

L'annonce d'Alphabet fait suite à une vente de billets de 25 milliards de dollars par Oracle ORCL.N , divulguée le 2 février dans un dépôt de titres.

La semaine dernière, Alphabet a déclaré qu'il dépenserait jusqu'à 185 milliards de dollars cette année.

