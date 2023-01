Alphabet va supprimer 12 000 emplois

AOF - EN SAVOIR PLUS

Outre la dégradation des perspectives économiques - avec une possible récession cette année - le secteur technologique est aussi confronté à la normalisation des dépenses technologiques après le boom de la pandémie.

(AOF) - Après Salesforce, Amazon et Microsoft, Alphabet, la maison-mère de Google a annoncé des suppressions de postes. Elle va supprimer 12 000 emplois, ce qui représente 6% de ses effectifs. Alphabet n’avait auparavant jamais supprimé autant de postes. "Au cours des deux dernières années, nous avons connu des périodes de croissance spectaculaire. Pour accompagner et alimenter cette croissance, nous avons embauché pour une réalité économique différente de celle que nous connaissons aujourd'hui « ,a déclaré le PDG d’Alphabet, Sundar Pichai.

