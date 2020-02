Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alphabet : va investir plus de 10 Mds$ dans des bureaux Cercle Finance • 26/02/2020 à 16:29









(CercleFinance.com) - Alphabet va investir plus de 10 milliards de dollars dans des bureaux et des centres de données aux États-Unis en 2020, a déclaré mercredi son DG Sundar Pichai. Le géant de l'Internet - qui est présent dans 26 États aux États-Unis - a déclaré que ses nouveaux investissements seront concentrés sur 11 d'entre eux, dont le Colorado, la Géorgie, le Massachusetts, le Nebraska, New York et la Californie. L'année dernière, Google a investi 13 milliards de dollars dans des États comme la Caroline du Sud et le Nevada. Combiné à d'autres investissements en R&D, cela a fait de la société mère de Google Alphabet le plus grand investisseur aux États-Unis, selon un rapport du Progressive Policy Institute.

Valeurs associées ALPHABET-A NASDAQ -1.31%