Alphabet: une stratégie d'IA pour Eiffage

(CercleFinance.com) - Eiffage et Google Cloud, filiale d'Alphabet, annoncent un partenariat stratégique pour développer et mettre en oeuvre la stratégie d'Intelligence Artificielle (IA) d'Eiffage, afin d'accroître l'efficacité et simplifier le travail des équipes du groupe de BTP et de concessions.



Le partenariat comprend le développement d'une plate-forme technologique interne à l'entreprise reposant sur un ensemble de solutions Google Cloud, telles que les modèles Gemini, Vertex AI, BigQuery et Apigee.



Par ailleurs, la plate-forme informatique d'Eiffage bénéficiera de la réduction de l'empreinte carbone de l'infrastructure de Google Cloud. Enfin, la collaboration comprend également la création d'un cursus 'data et IA' au sein de l'Université Eiffage.





