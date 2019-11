Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alphabet : une Google Bank en 2020 ? Cercle Finance • 14/11/2019 à 15:10









(CercleFinance.com) - Selon des informations publiées par le Wall Street Journal, Google envisagerait de se lancer dans la banque en ligne, dans le cadre d'un projet baptisé en interne 'Cache'. Pour cela, le géant américain devrait s'appuyer sur des partenariats avec des banques et des organismes de crédit, permettant ainsi aux utilisateurs d'ouvrir des comptes courants et d'obtenir des moyens de paiement. C'est notamment ce qu'a mis en place Apple, via une collaboration avec Goldman Sachs, pour son Apple Card. Le haut responsable de Google interrogé par le Wall Street Journal précise cependant que Google mettra beaucoup plus en avant ses éventuels partenariats. Notons, enfin, que le Wall Street Journal indique que Google pourrait proposer ses services de néobanque dès 2020. La Google Bank pourrait alors être directement intégrée au sein de Google Pay, la solution de paiement sans contact de la firme de Redmont.

