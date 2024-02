Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alphabet: un nouveau 'hub' Google inauguré demain à Paris information fournie par Cercle Finance • 14/02/2024 à 16:49









(CercleFinance.com) - Google inaugurera demain à Paris un tout nouveau 'hub' entièrement dédié à l'intelligence artificielle et ouvert à l'ensemble de l'écosystème français de l'IA, a annoncé mercredi le Ministère de l'Economie.



Ce laboratoire situé rue d'Amsterdam (9ème), qui doit rassembler à terme plus de 300 chercheurs et ingénieurs, va héberger les équipes de développement du navigateur sur Internet Chrome et du site de partage de vidéos YouTube, précise Bercy dans un communiqué.



'L'objectif est d'accélérer le développement de produits basés sur l'IA en France, de faire émerger de nouveaux partenariats académiques et de recherche, et de former des professionnels français aux outils de l'IA', explique le ministère.



Pour Bercy, cet investissement de Google en France constitue une nouvelle démonstration de l'attractivité de la France pour les entreprises de la 'tech', en particulier en matière d'intelligence artificielle.



L'inauguration se fera en présence de Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, et de Sundar Pichai, le directeur général d'Alphabet et de Google



Marina Ferrari, secrétaire d'Etat chargée du Numérique, et Valérie Pécresse, présidente du Conseil régional d'Ile-de-France, participeront également à l'événement.





