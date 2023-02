Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alphabet: TrueFit étend sa collaboration avec Google Cloud information fournie par Cercle Finance • 20/02/2023 à 16:45









(CercleFinance.com) - TrueFit, une plateforme qui aide les internautes à choisir leurs vêtements, a annoncé lundi avoir étendu son partenariat stratégique avec Google Cloud, une filiale d'Alphabet.



La start-up basée à Boston indique que ce partenariat élargi avec Google Cloud va lui permettre d'offrir aux détaillants et aux marques de mode un accès simplifié à son importante base de données.



L'idée est de partager les informations issues de son 'Fashion Genome', qui rassemble les données de 80 millions de membres actifs et de plus de 17.000 marques.



Cet algorithme permet de dégager des connaissances et d'offrir un service de recommandation de taille personnalisée et 'ultra fiable' aux clients afin de leur permettre de réaliser leur achat en toute confiance.





