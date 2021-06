Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alphabet : stable après l'amende de 220 ME pour Google Cercle Finance • 07/06/2021 à 16:11









(CercleFinance.com) - Le titre reste proche de l'équilibre à la bourse de Wall Street après la décision de L'Autorité de la concurrence qui sanctionne Google à hauteur de 220 millions d'euros pour avoir favorisé ses propres services dans le secteur de la publicité en ligne. ' L'Autorité a constaté que Google a accordé un traitement préférentiel à ses technologies propriétaires proposées sous la marque Google Ad Manager, à la fois en ce qui concerne le fonctionnement du serveur publicitaire DFP (qui permet aux éditeurs de sites et applications de vendre leurs espaces publicitaires), et de sa plateforme de mise en vente SSP AdX (qui organise les processus d'enchères permettant aux éditeurs de vendre leurs ' impressions ' ou inventaires publicitaires aux annonceurs) au détriment de ses concurrents et des éditeurs ' indique l'Autorité de la concurrence. Google, qui n'a pas contesté les faits, a souhaité entrer en transaction avec l'Autorité de la concurrence, qui a fait droit à sa demande. Google a proposé en outre des engagements, acceptés par l'Autorité, qui modifieront la façon dont fonctionnent son service publicitaire DFP et sa plateforme de mise en vente AdX.

Valeurs associées ALPHABET-A NASDAQ -0.13%