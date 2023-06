Alphabet : sa filiale Google accusée par Bruxelles de fausser la concurrence

AOF - EN SAVOIR PLUS

"En exploitant la plus grande bourse d'annonces, il en résulte une situation de conflits d'intérêts inhérents pour Google", estime la Commission, ajoutant qu'"une mesure corrective comportementale" serait insuffisante pour remédier à cette situation".

(AOF) - La Commission européenne a accusé Google, filiale d'Alphabet, de fausser la concurrence dans le secteur des technologies de publicité en ligne ("adtech"). La Commission a averti la firme californienne qu'elle pourrait lui ordonner de céder une partie de ses services dans ce domaine à l'issue de son enquête. Bruxelles reproche à Google de favoriser ses propres services de technologies d'affichage publicitaire en ligne au détriment de prestataires de services de technologie publicitaire, d'annonceurs et d'éditeurs en ligne concurrents.

