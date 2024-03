Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alphabet s'adjuge +2%, tutoie son zénith des 155$ à 2% près information fournie par Cercle Finance • 22/03/2024 à 16:18









(CercleFinance.com) - (CercleFinance.com) -Alphabet s'adjuge plus de 2% -vers 152,5$- et revient tester ses plus hauts historiques, soutenu par des commentaires favorables des analystes de Wedbush.

Le titre refermer le 'gap' des 152,77$ du 30 janvier et il ne lui manque plus que 2% pour retracer son zénith des 155,2$ du 29 janvier.

NB: à 152,7$, Alphabet reste très proche du zénith des 151,6 du 18/11/2021, d'où le risque non nul de double-top historique.





Valeurs associées ALPHABET-C NASDAQ +2.31%