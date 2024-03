Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alphabet: rumeurs de partenariat Google-Apple dans l'IA information fournie par Cercle Finance • 18/03/2024 à 15:43









(CercleFinance.com) - Alphabet s'envole ce lundi à la Bourse de New York sur fond de rumeurs évoquant un éventuel partenariat avec Apple dans l'intelligence artificielle (IA).



Vers 10h00 (heure de Wall Street), la maison-mère de Google figure en tête des hausses de l'indice S&P 500 et gagne plus de 6%, ce qui lui permet de revenir non loin de ses plus hauts historiques.



A en croire des informations dévoilées par Bloomberg, Apple et Google seraient en discussions en vue d'intégrer Gemini, la technologie d'IA générative mise au point par le moteur de recherche, au sein de l'écosystème iPhone.



L'agence, qui cite des sources proches du dossier, précise que les négociations portent sur un accord de licence qui permettrait d'alimenter par Gemini certaines nouvelles fonctionnalités prévues cette année sur l'appareil.



Du point de vue des analystes de Wedbush Securities, un tel accord aurait l'avantage de valider la stratégie déployée par Google dans l'IA, récemment sujette à caution à Wall Street.



'Le sentiment du marché vis-à-vis des ambitions affichées par Google dans l'IA a été très volatil ces derniers mois', rappelle le bureau d'études, qui reconnaît que Microsoft et OpenAI ont pris de l'avance en la matière.



D'après Wedbush, une collaboration avec Apple permettrait de prouver la capacité de Google à monétiser de manière efficace ses services dans l'IA en générant des revenus additionnels confortables assortis de marges bénéficiaires élevées.





Valeurs associées ALPHABET-A NASDAQ +7.07%