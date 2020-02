ALPHABET : revenus et résultats opérationnels plus faibles que prévu

(AOF) - Alphabet, société-mère de Google, devrait baisser à Wall Street en raison de revenus et de résultats opérationnels décevants au quatrième trimestre. La célèbre firme Internet a enregistré un bénéfice net de 10,67 milliards de dollars, soit 15,35 dollars par action, à comparer avec un bénéfice net de 8,948 milliards de dollars, soit 12,77 dollars par action, un an plus tôt. Le bénéfice par action est supérieur au consensus s'élevant à 12,53 dollars, mais il n'est pas certain que les deux chiffres soient directement comparables.

Le groupe a affiché un bénéfice opérationnel de 9,27 milliards de dollars, soit une marge de 20% contre respectivement 8,22 milliards de dollars et 21% au quatrième trimestre 2018. Le marché visait 9,9 milliards de dollars et 21%.

La division "autres paris", qui comprend ses projets aux perspectives de développement plus lointaines et incertaines, comme l'activité de voiture autonome, Waymo, a essuyé une perte opérationnelle de 2,03 milliards de dollars au quatrième trimestre contre une perte de 1,33 milliard de dollars, un an auparavant.

Le chiffre d'affaires du groupe a pour sa part augmenté de 17 % à 46,07 milliards de dollars, ressortant en dessous des attentes de Wall Street : 46,9 milliards de dollars. Il a progressé de 19 % hors impact des changes. Ses revenus publicitaires ont, eux, augmenté de 16,7 % à 37,9 milliards de dollars.

Pour la première fois, Google a communiqué des données chiffrées de YouTube et de son activité Cloud. Le premier a enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 30,8% à 4,7 milliards de dollars et le second des revenus en progression de 53% à 2,6 milliards de dollars.

Cette plus grande transparence intervient alors que les co-fondateurs de Google, Larry Page et Sergey Brin, ont abandonné en décembre leurs fonctions managériales. Ils ont été remplacés par Sundar Pichai, déjà PDG de Google.