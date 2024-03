Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alphabet: retour au plus haut avec une note favorable information fournie par Cercle Finance • 22/03/2024 à 15:55









(CercleFinance.com) - Alphabet s'adjuge plus de 2% vendredi matin à la Bourse de New York et revient en direction de ses plus hauts historiques, soutenu par des commentaires favorables des analystes de Wedbush.



Le bureau d'études a indiqué ce matin qu'il avait décidé d'ajouter le titre à ses meilleures idées d'investissement ('Best Ideas List'), considérant le groupe technologique américain comme l'un des grands gagnants de l'émergence de l'IA générative.



'Les avantages concurrentiels d'Alphabet sont nombreux, avec un éventail de données sans pareil lui permettant de développer et d'élaborer des modèles d'IA que ce soit pour les textes, les images et les vidéos', souligne-t-il.



Wedbush met par ailleurs en évidence la gigantesque base d'utilisateurs provenant de son moteur de recherche, mais aussi de YouTube et Android, ainsi que le talent de ses équipes d'ingénieurs et sa capacité prouvée à monétiser les contenus.



Le cabinet renouvelle son opinion 'surperformance' sur le titre, avec un objectif de cours fixé à 160 dollars.





