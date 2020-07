Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alphabet : résultats trimestriels en demi-teinte Cercle Finance • 31/07/2020 à 10:11









(CercleFinance.com) - Le groupe Alphabet a publié cette nuit des résultats trimestriels marqués par une stabilité des revenus, à 38,3 milliards de dollars à taux de change constant. Le chiffre d'affaires régresse néanmoins à taux de change courant, de l'ordre de -2%. Le résultat net de la maison-mère de Google perd également du terrain : il passe de 9,95 milliards de dollars au T2 2019 à 6,96 milliards de dollars. Logiquement, il en est de même pour le bénéfice par action, passant de 14,21 à 10,13 dollars. 'Alphabet, la maison mère de Google, a fait état jeudi de ventes trimestrielles en recul pour la première fois depuis son entrée en Bourse, il y a 16 ans, mais le déclin est moins marqué qu'attendu', constatent ce matin les équipes de Kiplink.

