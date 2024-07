Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alphabet: rebond du titre avant les résultats information fournie par Cercle Finance • 22/07/2024 à 17:11









(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de 2% à la Bourse de Wall Street après plusieurs séances de baisse.



Wedbush réaffirme son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 205 dollars sur Alphabet, se montrant confiant à la veille de la publication par la maison-mère de Google et de YouTube de ses résultats au titre du deuxième trimestre.



Mettant en avant sa propre enquête sur la publicité et des propos d'agences qui pointent une vigueur persistante du moteur de recherche, le broker rehausse son hypothèse de croissance pour Google Search de 12 à 12,8%.



'Avec des contrôles de coûts toujours en place, nous attendons une expansion continue de la marge opérationnelle du groupe au deuxième trimestre pour atteindre 31,7% (contre un consensus à 31,1%)', ajoute Wedbush.





