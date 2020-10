Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alphabet : progression de 59% du bénéfice net trimestriel Cercle Finance • 30/10/2020 à 10:24









(CercleFinance.com) - Alphabet a dévoilé jeudi soir un bénéfice net en progression de 59% à plus de 11,2 milliards de dollars pour le troisième trimestre, soit 16,40 dollars par action, un BPA s'établissant donc fortement au-dessus du consensus de marché. Le géant technologique, maison-mère du moteur de recherche Google et de YouTube, a vu sa marge opérationnelle s'améliorer d'un point à 24%, pour des revenus augmentés de 14% à près de 46,2 milliards de dollars (+15% à taux de changes constants). 'Cette croissance bien répartie entre les activités a été soutenue par une progression des dépenses publicitaires pour le moteur de recherche et pour YouTube, ainsi que par une vigueur continue de Google Cloud et Play', précise le directeur financier Ruth Porat.

Valeurs associées ALPHABET-A NASDAQ 0.00%