Alphabet progresse alors que Berkshire révèle une nouvelle participation dans le cadre d'un remaniement de son portefeuille
information fournie par Reuters 17/11/2025 à 10:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 novembre -

** Les actions d'Alphabet GOOGL.O ont bondi de 5 % dans les échanges avant bourse après que Berkshire Hathaway BRKa.N a révélé sa participation dans la société mère de Google

** Berkshire déclare détenir 17,85 millions d'actions Alphabet au 30 septembre, pour une valeur de 4,3 milliards de dollars

** Le dépôt énumère les participations boursières de Berkshire cotées aux États-Unis, lesquelles constituent la majeure partie du portefeuille d'actions de 283,2 milliards de dollars de la société

** L'investissement de Berkshire dans Alphabet - sa dixième participation boursière américaine la plus importante - est surprenant compte tenu de l'aversion de Warren Buffett pour les valeurs technologiques

** L'investissement dans GOOGL s'inscrit dans le cadre d'un remaniement du portefeuille alors que Berkshire a réduit ses participations dans Apple AAPL.O , Bank of America BAC.N et DR Horton DHI.N

** L'action Apple recule de 0,1%

** Berkshire a cependant acheté plus d'actions dans plusieurs sociétés telles que Chubb CB.N , Domino's Pizza

DPZ.O .

** BRKa est en hausse de 12,2 % depuis le début de l'année, tandis qu'Alphabet est en hausse de 46 % et Apple de 8,8 %

** Le S&P 500 .SPX est en hausse de 14,5 %, tandis que le Nasdaq est en hausse de 18,6 %

