Alphabet prévoit une expansion majeure en Inde alors que les États-Unis durcissent les règles en matière de visas, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 19:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, prévoit d'étendre considérablement sa présence en Inde, avec la possibilité de prendre des millions de mètres carrés dans de nouveaux bureaux à Bengaluru, le centre technologique de l'Inde, a rapporté Bloomberg News mardi.

