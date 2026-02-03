Alphabet prévoit une expansion majeure en Inde alors que les États-Unis durcissent les règles en matière de visas, selon Bloomberg News

Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, prévoit d'étendre considérablement sa présence en Inde, avec la possibilité de prendre des millions de mètres carrés dans de nouveaux bureaux à Bengaluru, le centre technologique de l'Inde, a rapporté Bloomberg News mardi.