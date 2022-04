Alphabet présente une performance trimestrielle décevante

(AOF) - Alphabet, société-mère de Google, a dévoilé hier des profits plus faibles que prévu. Au premier trimestre, le géant de l'Internet a enregistré un bénéfice net de 16,44 milliards de dollars, soit 24,62 dollars par action, à comparer avec un bénéfice net de 17,93 milliards de dollars, soit 26,29 dollars par action, un an plus tôt. Le consensus était plus optimiste à 25,71 dollars. Le résultat opérationnel est passé en un an de 16,44 milliards à 20,09 milliards de dollars.

Le chiffre d'affaires du groupe a pour sa part progressé de 23% à 68,01 milliards de dollars. Ses revenus publicitaires ont, eux, augmenté de 22,3% à 54,66 milliards de dollars.

Hors coûts d'acquisition du trafic, les revenus d'Alphabet sont ressortis à 56 milliards, aterrissant légèrement sous les prévisions des analystes : 56,1 milliards de dollars.

Les analystes ont notamment été déçus par la performance de YouTube, qui a enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 25,4% à 8,63 milliards de dollars alors que le marché ciblait 7,4 milliards de dollars.

Les revenus de l'activité Cloud ont en revanche dépassé les attentes. Ils ont progressé de 43,8% à 5,82 milliards de dollars. Cette dernière a accusé une perte opérationnelle de 931 millions de dollars ce trimestre contre -974 millions de dollars, un an auparavant.

Ces résultats s'accompagnent d'un nouveau programme de rachats d'actions de 70 milliards de dollars.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les initiatives sont nombreuses pour "mettre au pas" les Gafa. La Chine multiplie les enquêtes et sanctions contre les champions comme Alibaba, avec l'objectif de combattre la concurrence déloyale sur Internet. Aux Etats-Unis, des procès historiques vont avoir lieu contre Google, Facebook et Amazon. Au sein de l’Union Européenne, les ministres chargés du Numérique ont adopté les futurs Digital Services Act (DSA) et Digital Markets Act (DMA), présentés en décembre 2020 par la Commission européenne. Cette dernière cherche à prévenir en amont les abus et se prépare à davantage contrôler les acquisitions des géants du Net et leur impact sur la concurrence. Les pays du G7, ralliés par 130 pays réunis au sein de l’OCDE, ont déjà réussi à encadrer ces acteurs sur le plan fiscal grâce à l’instauration d’un impôt minimum mondial de 15%.