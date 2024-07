Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alphabet: partenariat stratégique entre Google et CMA CGM information fournie par Cercle Finance • 18/07/2024 à 11:30









(CercleFinance.com) - Le groupe de transport maritime CMA CGM a annoncé jeudi la signature d'un partenariat stratégique avec Google en vue d'accélérer le déploiement de l'intelligence artificielle (IA) au sein de ses métiers.



L'armateur marseillais explique que l'intégration des outils d'IA développés par le groupe californien vise à faciliter les processus de prises de décision pour ses équipes, que ce soit dans le calcul des itinéraires des navires, la manutention des conteneurs ou la gestion des stocks.



L'objectif, indique le groupe dans un communiqué, est de 'révolutionner le transport en améliorant l'efficacité, la réactivité et la capacité d'adaptation aux fluctuations et aux disruptions sur les marchés'.



Aux termes de l'accord, Ceva Logistics, la filiale de gestion du fret de CMA CGM, aura recours à des solutions issues des technologies de Google pour mieux gérer ses 10,3 millions de m2 de capacités de stockage.



Le partenariat concernera également CMA Media, la filiale média du groupe de Rodolphe Saadé qui possède La Provence, Corse Matin et La Tribune, et dont les journalistes utiliseront dorénavant les outils d'IA de Google pour des tâches comme les résumés et la traduction des documents, la génération d'extraits de contenus pour les réseaux sociaux et la numérisation des archives.





