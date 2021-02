Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alphabet : partenariat Google-Intel dans les applications 5G Cercle Finance • 23/02/2021 à 16:50









(CercleFinance.com) - Google, la principale filiale d'Alphabet, a annoncé mardi son intention de s'associer à Intel dans le cadre du développement d'applications 5G dites 'cloud native', c'est-à-dire développées et accessibles dans le cloud. Aux termes de l'accord, les deux groupes ont prévu de collaborer afin de concevoir des architectures de référence et des solutions intégrées à destination des opérateurs télécoms et de leur permettre de déployer des solutions 5G et 'Edge', au plus près du lieu de génération des données. Le partenariat doit notamment s'articuler autour des infrastructures de nouvelle génération telles que les réseaux d'accès radio virtualisé (vRAN) ou les réseau d'accès radio ouvert (Open Radio Access Network ou Open RAN).

Valeurs associées ALPHABET-A NASDAQ -0.62%