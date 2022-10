Alphabet: partenariat étendu entre Accenture et Google Cloud information fournie par Cercle Finance • 11/10/2022 à 16:43

(CercleFinance.com) - Accenture a annoncé aujourd'hui l'expansion de son partenariat mondial avec Google Cloud: les partenaires ont ainsi renouvelé leur engagement à 'développer leurs talents respectifs, à accroître leurs capacités communes, à développer de nouvelles solutions utilisant les données et l'IA, et à aider les clients à réinventer leurs entreprises sur le cloud.'



A ce jour, Accenture regroupe plus de 13000professionnels du cloud, titulaires de plus de 5000certifications GoogleCloud, qui travaillent aux côtés des entreprises clientes afin de les aider à façonner, déplacer et exploiter leur activité sur GoogleCloud.



Afin d'aller de l'avant et développer leur partenariat, Accenture et Google Cloud comptent investir davantage de ressources pour aider les clients à créer de la valeur sur le cloud dans des délais serrés.



'Cette prochaine phase de notre partenariat avec Accenture permettra d'étendre considérablement les services professionnels et l'assistance à la mise en oeuvre disponibles pour les clients dans le monde entier', explique Thomas Kurian, directeur général de Google Cloud.



'Les grandes organisations mondiales ont besoin d'experts hautement qualifiés en transformation d'entreprise pour exécuter leurs transformations numériques et générer rapidement de la valeur commerciale à partir de leurs investissements dans le cloud', résume-t-il.